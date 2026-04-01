ارتفاع أسعار الوقود والغاز في الضفة الغربية مع تسعيرة نيسان الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن تسعيرة المحروقات والغاز لشهر أبريل المقبل، مؤكدة أن القرار يأتي في ظل التصاعد غير المسبوق في أسعار النفط عالميًا وتفاقم أزمات الطاقة متعددة الأبعاد، إضافة إلى اعتماد التسعير على السوق الإسرائيلية باعتبارها المزوّد الرئيسي للسوق الفلسطينية.

وبحسب البيان الرسمي، تقرر اعتماد الأسعار الجديدة على النحو التالي: بنزين 95 بسعر 7.90 شيقل للتر، وبنزين 98 بسعر 8.86 شيقل، فيما بلغ سعر لتر السولار 8.40 شيقل، والكاز 8.40 شيقل، كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز (12 كغم) عند 95 شيقلاً.

وأكدت الهيئة أنها تواصل، بتوجيهات حكومية، ضمان انتظام توريد المشتقات النفطية والغاز إلى السوق الفلسطينية، مع تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار والاستغلال، وملاحقة مروّجي الشائعات وقوائم الأسعار المزورة، مشددة على أن التوريد مستمر دون انقطاع.

وفي سياق المقارنات، أظهرت المعطيات الرسمية أن أسعار السولار والكاز شهدت ارتفاعًا حادًا بنسبة تصل إلى 40%، في حين ارتفع سعر البنزين بنحو 15%، ما يعكس موجة زيادة واسعة تطال مختلف المشتقات النفطية.

أما على صعيد الغاز، فقد سجلت أسطوانات الغاز زيادات لافتة، حيث ارتفعت الأسطوانات الصغيرة بنسبة 25%، والكبيرة بنسبة 26%، في مؤشر على تصاعد كلفة الطاقة على الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.