إيران تكذب ادعاءات ترامب بشأن إنقاذ الطيار الأمريكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجاح عملية عسكرية خاصة داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت – بحسب الرواية الأميركية – عن إنقاذ طيار كان قد فُقد إثر سقوط طائرته.

وقال ترامب إن العملية نُفذت بمشاركة عشرات الطائرات المسلحة والتقنيات المتقدمة، وتم خلالها إنقاذ ضابط برتبة عقيد بعد ملاحقته في مناطق جبلية، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة، رغم إصابة أحد أفراد الفريق المنفذ.

وفي السياق، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين أن قوات خاصة تمكنت أيضاً من إنقاذ فرد ثانٍ من طاقم طائرة F-15 Eagle التي أُسقطت داخل إيران، عبر عملية كوماندوز مدعومة بغطاء جوي مكثف، أعقبها انسحاب كامل للقوات.

في المقابل، أعلنت الحرس الثوري الإيراني إفشال محاولة الإنقاذ، مشيرة إلى تنفيذ عملية مشتركة مع الجيش والشرطة للتصدي للتحرك الأميركي.

وأوضح بيان صادر عن “مقر خاتم الأنبياء المركزي” أن القوات الإيرانية استهدفت طائرات أميركية في جنوب أصفهان، بينها مروحيتان وطائرة نقل عسكرية، في إطار الرد على ما وصفته بانتهاك الأجواء الإيرانية.