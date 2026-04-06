مقتل (إسرائيليين) وإصابة 7 آخرين بهجوم صاروخي إيراني

أصيب عدد من (إسرائيليين)، صباح اليوم الإثنين، في هجوم صاروخي إيراني على منطقة (تل أبيب)، فيما انتُشل جثتي مفقودين في حيفا.

وأفادت مصادر عبرية، بإصابة 7 أشخاص بينهم حالات بجروح خطيرة في (تل أبيب) الكبرى، إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأكدت المصادر وقوع أضرار في عدد من الأحياء وانقطاع التيار الكهربائي في "بيتاح تكفا"، نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية.

وفي السياق، أفادت مصادر عبرية بالعثور على جثتي مفقودين في مكان سقوط صاروخ إيراني في حيفا، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

كما سقطت رؤوس متفجرة وشظايا في 15 موقعًا وسط (إسرائيل) إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأشارت التقارير إلى وقوع أضرار جسيمة واندلاع حرائق في "بيتاح تكفا" شرقي (تل أبيب) نتيجة القصف الصاروخي.