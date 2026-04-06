استشهاد اللواء مجيد خادمي رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانًا أعلن فيه استشهاد اللواء مجيد خادمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي.

وجاء في بيان الحرس الثوري الصادر يوم الاثنين: "استشهد اللواء سيد مجيد خادمي، القائد المقتدر لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، في جريمة هجوم إرهابي شنه العدو الصهيوني الأمريكي فجر اليوم في الحرب المفروضة الثالثة الجارية".

وتابع البيان: "على مدار ما يقارب نصف قرن من الدفاع الصادق والشجاع عن الثورة الإسلامية والنظام والوطن، قدّم هذا القائد المتميز إسهامات عظيمة ودائمة ومُلهمة في مجالي الاستخبارات والأمن، ما يُمهّد الطريق أمام أجهزة الاستخبارات في البلاد لسنوات عديدة قادمة، لا سيما في مواجهة الأعداء الأجانب على المستويات الاستراتيجية ومخططاتهم الخبيثة والشريرة لاختراق أمن إيران وزعزعة استقرارها وسلامها."

وأضاف البيان: "نتقدم بالتعازي والتبريكات لبقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ونائبه الحق، قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي)، ولأسرته الكريمة، ولأجهزة الاستخبارات الوطنية، ولا سيما رفاقه في الحرس الثوري الإسلامي؛ سائلين العلي القدير أن يرزق هذا الشهيد أعلى المراتب، وأن يكون مع سيد الشهداء، أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح الثبات في خيمة الولاية، ومواصلة مسيرة قائد الأمة الشهيد، وسائر شهداء إيران الإسلامية وجبهة المقاومة."

وأفاد بيان الحرس الثوري أن مراسم التشييع والدفن للشهيد الجليل سيتم الإعلان عنها لاحقاً.