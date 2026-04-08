حماس تدعو العالم لمواقف حازمة وتحركات تتجاوز الادانات لإنقاذ الاسرى

أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، الأربعاء، أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأسيرات في سجن الدامون، تمثل تصعيداً خطيراً وتعكس تجاهلاً كاملاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وشدد مرداوي على أن استهداف الأسيرات هو اعتداء على كل أبناء الشعب الفلسطيني وعلى كل حر في العالم، داعياً إلى موقف حازم وتحرك فعلي يتجاوز مجرد الإدانات اللفظية، ويضمن حماية الأسرى من التعذيب والحرمان والمعاملة الوحشية.

وأوضح القيادي في حماس أن قضية الأسرى والأسيرات تمثل أولوية وطنية لا يمكن التراجع عنها، مؤكداً ضرورة تصعيد كل أشكال الدعم والإسناد لهم، محلياً ودولياً، عبر المسارات الإعلامية والحقوقية والميدانية.

ودعت الحركة جميع الفصائل والمؤسسات والمجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لضمان سلامة الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل السجون، محذرة من استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني داخل مراكز الاحتجاز.