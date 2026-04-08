قرداحي لـ"الرسالة": اغتيال  الصحفي وشاح تعبير صارخ عن النازية

أدان وزير الإعلام اللبناني الأسبق والإعلامي العربي المعروف جورج قرداحي، جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني محمد وشاح والصحفية اللبنانية سوزان خليل، معتبرًا أن ما حدث يشكل جريمة بحق الكلمة الحرة.

وقال قرداحي لـ"الرسالة نت" إن استهداف الصحفيين ليس مجرد انتهاك عابر، بل هو محاولة واضحة لإسكات الصوت الذي ينقل معاناة الشعوب إلى العالم.

وأضاف أن دماء الإعلاميين باتت شاهدًا حيًا على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في غزة ولبنان.

وأشار إلى أن ما يجري من مجازر بحق المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، يعكس نهجًا خطيرًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وأكد قرداحي أن هذه الجرائم تكشف عن طبيعة عدوانية قائمة على التدمير والقتل الممنهج، واصفًا إياها بأنها تحمل سمات “نازية” واضحة.

ولفت إلى أن استهداف الصحفيين يشكل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير، وعلى حق الشعوب في معرفة الحقيقة.

ودعا إلى تحرك عربي ودولي جاد لوقف هذه الجرائم، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.

كما شدد على ضرورة توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا، لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وأكد أن الإعلام سيبقى صوتًا للحق مهما اشتدت محاولات إسكاتِه، وأن الرسالة لن تتوقف رغم التضحيات.

وختم قرداحي تصريحه بالتأكيد على أن دماء الصحفيين ستبقى أمانة في أعناق الأحرار، وستظل شاهدًا على مرحلة مؤلمة من تاريخ المنطقة.