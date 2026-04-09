ريال مدريد يتورط بفضيحة العنصرية ضد الإسلام

يواجه ريال مدريد عاصفة غير مسبوقة من الجدل، بعد ليلة أوروبية مزدوجة السقوط، رياضيًا وأخلاقيًا، عقب خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة (1-2)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة لم تكتفِ بتعقيد مهمته القارية، بل فجّرت أزمة مدوية خارج حدود الملعب.

على أرضية الميدان، ظهر الفريق الملكي عاجزًا عن مجاراة نسق بايرن، ليخرج بخسارة تُنذر بنهاية موسم كارثي، مع تضاؤل حظوظه في المنافسة على الألقاب، وسط انتقادات لاذعة طالت اللاعبين والجهاز الفني، في واحدة من أكثر الليالي إحباطًا لجماهيره.

فضيحة مدرجات تُفجّر الغضب

لكن ما جرى في المدرجات كان أكثر خطورة من النتيجة نفسها، بعدما وثّقت مقاطع مصوّرة هتافات عنصرية صادمة أطلقها بعض مشجعي ريال مدريد، استهدفت المسلمين بشكل مباشر، عبر ترديد عبارة: “من لا يقفز فهو مسلم”، في مشهد أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في كرة القدم الأوروبية.

الهتاف ذاته سبق أن أثار أزمة خلال ودية منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر، ما يكشف عن نمط مقلق من السلوكيات المتكررة، وليس مجرد حادثة عابرة.

كرة القدم الإسبانية في قفص الاتهام

وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، خاصة مع تحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم وفتح تحقيق رسمي في الواقعة السابقة في المباراة الودية أمام مصر، الأمر الذي يضع سمعة الكرة الإسبانية على المحك، ويهدد بتداعيات قد تتجاوز العقوبات التقليدية، وصولًا إلى التأثير على استضافة كأس العالم 2030.

الحادثة الأخيرة لم تكن إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات العنصرية داخل الملاعب الإسبانية، والتي كان أبرز ضحاياها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب أسماء لامعة مثل لامين يامال وكيليان مبابي وأنسو فاتي، في مشهد يعكس أزمة أعمق من مجرد تجاوزات فردية.

تحركات مرتقبة تحت الضغط

في خضم هذه العاصفة، يجد ريال مدريد نفسه مجبرًا على التحرك سريعًا، بالتعاون مع السلطات الإسبانية لتحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم، في محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة، خاصة وأن سوابق مشابهة في عام 2024 انتهت بتوقيف عدد من المشجعين داخل ملعب سانتياغو برنابيو.

وبين خسارة تهدد موسمه، وفضيحة تضرب صورته عالميًا، يقف النادي الملكي أمام اختبار حقيقي، ليس فقط لإنقاذ مشواره الأوروبي، بل لحماية سمعته من التآكل في معركة باتت تتجاوز حدود كرة القدم.