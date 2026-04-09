بالأسماء.. قوات الاحتلال تفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الاحتلال أفرج عن 14 أسيرًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

وأشار المكتب إلى أن الأسرى هم:

1. ياسر مح ابوطعيمة رفح

2. نايف شعبان الحرازين الشجاعة

3. عادل سعيد شطا رفح

4. تامر احمد عبدالله جباليا

5. عبدالله احمد المنيعي دير البلح

6. فايز درويش الحواجري جباليا

7. رجب محمد الدغمة جباليا

8. سالم احمد منيفي القرابة

9. اسماعيل عودة الحميدي الزوايدة

10. عصام احمد مسمح بيت لاهيا

11. نعيم على حميدة جباليا

12. ماجد عبدالمجيد أبوبكر غزة

13. محمد سعيد ابوستة الزوايدة

14. حميد محمد السواركة دير البلح