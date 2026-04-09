الكشف عن مصادقة "الكابينت" سرًا على إقامة 34 مستوطنة بالضفة

كشفت القناة 24 العبرية اليوم الخميس، عن مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي سراً، على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة.

وحسب القناة، فإن من بين هذه المستوطنات المقرر إقامتها اثنتان تقعان جنوبي مدينة جنين، وتحديداً في المناطق المصنفة "أ" و "ب" وفق اتفاقية أوسلو.

ولفتت إلى أن المصادقة السرية تأتي ضمن توجه لتوسيع الاستيطان في قلب المناطق الفلسطينية.

وذكرت القناة أن الكثير من المستوطنات المصادق عليها داخل مناطق فلسطينية مأهولة شمالي الضفة الغربية ومنها مستوطنتان جنوبي جنين.

ووفقاً للقناة، فتعد عملية المصادقة الأخيرة الأضخم مرة واحدة منذ عشرات السنين حيث تمت المصادقة حتى الان وخلال السنوات الأخيرة لحكومة اليمين على بناء 103 مستوطنات جديدة.

ونقلت القناة عن مصادر حضرت إجتماع الكابينت قولها إن قائد الأكان إيال زامير لم يعارض صراحة القرار ولكنه تحفظ على ذلك بسبب تراجع القوى البشرية في الجيش وبالتالي عدم القدرة على تغطية هذه المستوطنات أمنياً وعسكرياً.

فيما قرر الكابينت إبقاء القرار طي الكتمان حتى لا يخضع الاحتلال للضغوط الأمريكية خلال الحرب على إيران.

ومن بين المستوطنات المصادق على بنائها مستوطنات" نوعا وعيمك دوتان" والتي سيتم تشييدها داخل مناطق A و B جنوبي جنين، حيث سيتم ربطها بالمستوطنات الأربع التي جرى المصادقة قبلها على بنائها في تلك المنطقة.

ويحمل القرار في طياته بنداً هو الأول من نوعه والذي يشمل إمداد المستوطنات بالبنى التحتية من ماء وكهرباء وشوارع حتى قبل المصادقة النهائية على مخططاتها.

