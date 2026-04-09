شهيدان بقصف (إسرائيلي) قرب مستشفى اليمن السعيد في جباليا

استشهد مواطنين اثنين وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس، جراء قصف من مسيرة (إسرائيلية) قرب مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمالي القطاع، وهما: "أحمد محمد عبد الفتاح صالح (37 عاماً)، وعبد الله محمد محمد صالح (25 عاماً)".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 738 شهيداً، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,036 إصابة، إضافة إلى تسجيل 759 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع العدد التراكمي للشهداء إلى 72,317 شهيداً، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 172,158 إصابة.