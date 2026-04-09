موتسيبي: «كأس أفريقيا 2025» الأنجح في التاريخ

أثنى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، على بطولة كأس الأمم 2025 التي نظّمها المغرب، مشيراً إلى أن «الاتحاد» يُجري تعديلات لتعزيز مصداقية المنافسات القارية، بعد الفوضى التي شابت «النهائي».

وقال موتسيبي، في تصريحات صحافية لدى وصوله إلى مطار الرباط-سلا، اليوم الخميس، إن هذه النسخة كانت «الأنجح في تاريخ البطولة بكل المقاييس»، وإنها سجلت «نجاحاً غير مسبوق على مختلف الأصعدة»، مؤكداً أن المسابقة القارية الأبرز أظهرت قدرتها على بلوغ مستوى كبرى المنافسات العالمية.

وأعرب موتسيبي عن أسفه إزاء الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، مشيراً إلى أن «الكاف» شرع في إجراء تعديلات على أنظمته ولوائحه الخاصة بالبطولة؛ بهدف تدارك أوجه القصور وتعزيز مصداقية المنافسات الأفريقية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تسعى، على وجه الخصوص، لجعل العقوبات أكثر تناسباً مع طبيعة المخالفات، بما يضمن احترام القوانين وترسيخ صورة كرة القدم الأفريقية كلعبة تحظى بالمصداقية والقدرة على التنافس على المستوى الدولي.

وغادر لاعبو السنغال أرضية الملعب لعدة دقائق، خلال النهائي الذي أُقيم في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

واستؤنفت المباراة وانتهت بفوز السنغال 1-0، لكن لجنة الاستئناف، التابعة لـ«الكاف»، جرّدتها من لقب كأس الأمم 2025 ومنحته للمغرب.

وتقدمت السنغال بطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

كما دعا موتسيبي في الرباط إلى الوحدة، كما فعل خلال زيارته إلى السنغال، أمس الأربعاء.

وفي دكار، التقى موتسيبي، أمس الأربعاء، مسؤولين من الاتحاد السنغالي للعبة والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي.

وقال موتسيبي، للصحافيين، أمس الأربعاء: «سأرحب بأي تحقيق فساد داخل (الكاف)، سواء أجرته الحكومة أم أي مؤسسة أخرى. في الواقع، سأشجع ذلك. وسنتعاون معهم تعاوناً كاملاً».

وطالبت الحكومة السنغالية، الشهر الماضي، بإجراء تحقيق فساد في «الكاف».