حماس تدعو الفلسطينيين للرباط في المسجد الأقصى بعد فتحه

دعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل إلى شد الرحال وعمارة المسجد الأقصى والرباط فيه، بعد فتحه إثر إغلاق الاحتلال له لأكثر من أربعين يوماً.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، على أهمية أن يكون يوم الجمعة القادم يوماً لتجديد العهد والوفاء مع القدس والأقصى، ولتعزيز حضور الشعب وحمايته للمسجد المبارك.

ودعت جماهيرها لتكون الدرع الحامي والسد المنيع أمام محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل المسجد الأقصى.

وشددت حماس على أن المسجد الأقصى سيبقى عنوان الصراع وأمانة في أعناق الشعب والأمة، مؤكدة العهد على بذل الغالي والنفيس حتى تحريره وتطهيره من دنس الاحتلال.