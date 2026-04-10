وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل شر ولعنة على البشرية

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، إن إسرائيل تعد «شرا ولعنة على البشرية ودولة سرطانية".

وأضاف آصف، في تغريدة، "بينما تُجرى محادثات السلام في إسلام آباد، تُرتكب الإبادة الجماعية في لبنان، يُقتل مواطنون أبرياء على يد إسرائيل، أولًا في غزة، ثم إيران، والآن لبنان، ويستمر سفك الدماء بلا هوادة"، مؤكداً أن “إراقة الدماء مستمرة بلا هوادة”.

واختتم وزير الدفاع الباكستاني التغريدة بالتوجه بالدعاء بأن يعاقب الله من أنشأوا هذه «الدولة الخبيثة» على أرض فلسطين، قائلا: «أدعو الله أن يُعاقب من أنشأوا هذه الدولة السرطانية على أرض فلسطين للتخلص من اليهود الأوروبيين، وأن يُعاقبوا أشد العقاب».