"النقد الدولي": صدمة النفط تسببت في انخفاض تدفقاته اليومية 13%

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إن صدمة النفط تسببت في انخفاض تدفقات الخام اليومية 13% والغاز 20%.

جاء ذلك في كلمة لها خلال فعالية، مساء أمس الخميس، لمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمعة الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن هذه الصدمة ساهمت في ارتفعت أسعار الطاقة في كل مكان، وامتدت الاضطرابات إلى سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: "هذه الصدمة غير متكافئة حيث اختلف تأثيرها تبعا لقرب الدولة من منطقة النزاع، وما إذا كانت مصدِرة أو مستوردة للطاقة، ومدى قدرتها على المناورة".

وأضافت: "في الأسبوع المقبل، عندما نستقبل الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعاتنا الربيعية، سنركز على كيفية تجاوز هذه الصدمة الجديدة وتخفيف آثارها على الاقتصاد والشعوب".

وأوضحت جورجيفا، أن مختلف الدول تضررت من هذه الصدمة، وأن أكثر من 80% من دول العالم مستوردة للنفط.

ودعت صناع القرار توخي الحذر الشديد لتجنب تفاقم الوضع، كما دعت جميع الدول لرفض الإجراءات الأحادية مثل قيود التصدير، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد شكوك حول صمود الهدنة في ظل استمرار إسرائيل في استهداف لبنان.