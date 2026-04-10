نعيم قاسم: إسرائيل فشلت ميدانيًا ولجأت لاستهداف المدنيين لتغطية عجزها

قال الأمين العام لـحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن الجيش الإسرائيلي أخفق في تحقيق أهدافه الميدانية خلال المواجهات الأخيرة، مؤكدًا عجزه عن تنفيذ اجتياح بري رغم تكرار تهديداته بذلك.

وأوضح قاسم، في تصريحات له، أن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائر في صفوف الجنود والضباط، وسقطت آلياتها في كمائن نفذتها عناصر المقاومة في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن تل أبيب غيّرت أهدافها العسكرية عدة مرات، بين السعي للوصول إلى نهر الليطاني، أو تحقيق تقدم محدود، أو الاكتفاء بالسيطرة النارية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم استمرارها لأكثر من أربعين يومًا، لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه المستوطنات، بما فيها مناطق تصل إلى حيفا وما بعدها.

وأشار قاسم إلى أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأساليب القتال التي تعتمدها المقاومة، وبمرونة تحركاتها وقدراتها الدفاعية، معتبرًا أن أي حشد عسكري كبير لن يحقق أهداف الاحتلال، بل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوفه.

وفي سياق متصل، اتهم قاسم إسرائيل باللجوء إلى استهداف المدنيين في بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، واصفًا ذلك بأنه محاولة للتغطية على الإخفاقات العسكرية في الميدان.

وأكد أن المجتمع اللبناني أظهر تماسكًا في مواجهة التصعيد، مشيرًا إلى دور النازحين والمجتمعات المستضيفة، إلى جانب استمرار مقاتلي الحزب في مواقعهم، معتبرًا أنهم يشكلون “سدًا منيعًا” أمام العمليات الإسرائيلية.