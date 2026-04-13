3 شهداء ومصابون بقصف (إسرائيلي) لمدينة دير البلح

استشهد ثلاثة مدنيين، فجر اليوم الإثنين، وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية متطابقة، أن 3 شهداء ومصابون، ارتقوا، باستهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في محيط "موقع 14" قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، على مرتين، فجر اليوم.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و329 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و192 مصابًا بجروح متفاوتة.