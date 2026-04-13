النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط الخام، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، للتجاوز الـ 100 دولار للبرميل الواحد، تزامنًا مع استعدادات أمريكية من قبل قوات البحرية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في تصريحات صحفية أمس الأحد، بفرض سيطرة بحرية وحصار على الموانئ الإيرانية؛ في خطوة جديدة قد تحُدّ من صادرات طهران النفطية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.01 دولار، أو 7.36% مرتفعة إلى 102.21 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 104.87 دولار للبرميل، بارتفاع 8.30 دولار، أو 8.59%، بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.

وأوضح خبير اقتصادي أن السوق عاد إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها ستبدأ في فرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اليوم الإثنين، موضحة أنها لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.