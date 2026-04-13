الصحة (الإسرائيلية): 7693 إصابة منذ بداية حرب إيران

أعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية) أن عدد المصابين (الإسرائيليين) منذ بداية الحرب على إيران، بلغ 7693 مصابًا، بينهم 104 لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار خلال الساعات الأخيرة من مساء الأحد 18 مرة في مناطق متفرقة شمالي فلسطين المحتلة، نتيجة إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الإنذارات شملت نحو 20 منطقة في الجليلين الأعلى والغربي ومنطقة إصبع الجليل المحتل.

وفي الجليل الأعلى، تركزت الإنذارات في مستوطنة (أفيفيم وبارام ويراعون)، إضافة إلى (ديشون)، فيما سُجلت إنذارات في منطقة إصبع الجليل شملت مستوطنة (كريات شمونة) و(المطلة ودفنا وكفار يوفال ومعيان باروخ وكيبوتس دان وسنير).

أما في الجليل الغربي، فقد دوت صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها، بما في ذلك مستوطنة (ليمان وبن عامي وجسر الزيف)، إضافة إلى (زرعيت وإيفن مناحيم وشومرا)، وسط تقارير عن إطلاق نحو 10 صواريخ في إحدى الرشقات باتجاه المنطقة، مع إشارات إلى اعتراض بعضها.