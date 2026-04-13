صدر حديثًا عن Haymarket Books المستقلة في مدينة Chicago كتاب "مُهجَّرون في غزة: حكايات من الإبادة في غزة"، والذي يضمّ مجموعة من الشهادات الإنسانية المباشرة التي توثّق تجربة التهجير القسري والمعاناة اليومية للمدنيين في قطاع غزة خلال الحرب، مقدّمًا رواية ميدانية تنقل تفاصيل الحياة تحت القصف والحصار بصوت أصحابها."

يوثّق كتاب "مُهجَّرون في غزة: حكايات من الإبادة في غزة" شهادات مدنيين فلسطينيين عاشوا تجربة التهجير القسري خلال الحرب على قطاع غزة، في عمل جماعي حرّره كلّ من يوسف م. الجمّال، نورما هاشم، زوي جانّوزي، ونور نابلسي، مع تقديم للكاتب أحمد النعوق، ويقدّم سردًا مباشرًا لتجارب يومية تحت القصف والحصار.

يعتمد الكتاب على مجموعة من الشهادات الشخصية التي كُتبت من داخل القطاع، وتتناول أوضاع النازحين في مراكز الإيواء، والصعوبات المرتبطة بالحصول على الغذاء والماء، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية للحرب على مختلف الفئات، خصوصًا الأطفال والنساء.

تشير إحدى الشهادات إلى تجربة أم اضطرت لمغادرة منزلها بشكل مفاجئ تحت القصف، دون أن تتمكن من حمل سوى الحد الأدنى من الاحتياجات، فيما تبرز شهادة أخرى معاناة شاب مع الجوع داخل مراكز الإيواء، حيث تتحول الاحتياجات الأساسية إلى تحدٍ يومي.

كما يوثّق أحد كبار السن تجربة التهجير المتكرر، مستعيدًا تهجيره الأول عام 1948، في إشارة إلى استمرارية المعاناة عبر الأجيال.

ويتناول الكتاب أيضًا تأثير الحرب على الأطفال، من خلال شهادات تعكس تغيّر سلوكهم وإدراكهم اليومي للخطر، إلى جانب شهادات لطلبة فقدوا إمكانية استكمال تعليمهم نتيجة تدمير منازلهم ونزوحهم القسري. كما تتضمن النصوص روايات عن فقدان أفراد من العائلة نتيجة القصف، والصعوبات المرتبطة بدفن الضحايا في ظل الظروف القائمة.

يتميّز العمل بأسلوب توثيقي يعتمد لغة مباشرة، ويركّز على نقل التجربة كما عاشها أصحابها، دون معالجة أدبية موسّعة، ما يجعله أقرب إلى سجل إنساني يعكس تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحرب.

ويهدف الكتاب إلى تقديم رواية ميدانية من داخل غزة، تسلط الضوء على أوضاع المدنيين بعيدًا عن الأرقام المجردة، من خلال تحويل الوقائع إلى شهادات شخصية تعكس الأثر الإنساني المباشر للأحداث.