الأورومتوسطي: إنشاء مواقع الاحتلال قرب “الخط الأصفر” تمهّد لضم فعلي لأراضٍ في غزة

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء مواقع عسكرية ثابتة داخل قطاع غزة قرب ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، الذي يعزل نحو 55% من مساحة القطاع، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض أمر واقع وتكريس الضم الفعلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال أنشأ مواقع محصنة قرب شارع صلاح الدين والمناطق الشرقية، تضم سواتر ترابية وآليات عسكرية وأبراج مراقبة، مشيراً إلى توثيق ما لا يقل عن 20 موقعاً عسكرياً في تلك المناطق.

وبيّن أن هذه المواقع أُقيمت على أنقاض منازل وأراضٍ فلسطينية عقب عمليات تدمير واسعة، ما أدى إلى تغيير طبيعة المناطق وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ سيطرة طويلة الأمد وعزل مساحات واسعة من القطاع، بما قد يقود إلى تغييرات ديمغرافية ويمثل خرقاً للقانون الدولي.

كما وثّق إطلاق نار من مواقع الاحتلال باتجاه مدنيين قرب “الخط الأصفر” وداخل الأحياء السكنية، إضافة إلى استهداف طرق حيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم عاملون في المجال الإنساني.

وحذّر من استخدام هذه المواقع لخلق فراغ أمني واستهداف قوى محلية، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإلزامه بالانسحاب الكامل، ومنع أي تغيير قسري في الجغرافيا أو التركيبة السكانية.