الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بمدن الضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وهم محمد عواد سرور من بلدة نعلين، وحامد محمد حامد سليم من قرية رنتيس، وحسن علي العيشاوي (25 عاماً)، ومحمد أحمد العرايشة (28 عاماً)، من مخيم الجلزون.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين هما: حمزة حسين أبو هلال، وأحمد رفعت الصليبي، وذلك بعد مداهمة منزليهما في قرية بيت عوا وبلدة بيت أمر.

وسلمت قوات الاحتلال شاباً من بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها، وهو مازن عاطف عبيات، وذلك بعد مداهمة منزله في منطقة واد شاهين شرق المدينة، إلى جانب اعتقال أمير خالد عبيات (25 عاماً).

يشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ حملات مداهمة واعتقال شبه يومية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تطال الأطفال والنساء والشيوخ.