أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في نابلس

شنت أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واعتقل جهاز وقائي السلطة كلًا من الشبان حامد العامودي، وأسيد لبادة، وحمزة الصروان، وفادي الشامي، ومهند الفولة، ومنجد حمو.

وتأتي اعتقالات أجهزة السلطة عقب حالة الغضب التي شهدتها نابلس على إثر اعتقال المطارد مصعب اشتية.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد مصعب اشتية مساء يوم الاثنين الماضي، مما أشعل حالة من الغضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات مع أجهزة أمن السلطة.

وأدت الاحتجاجات الغاضبة إلى استشهاد المواطن فراس يعيش (53 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص أجهزة أمن السلطة بنابلس.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين على خلفية سياسية، بينهم طلاب وصحفيون ومحامون ونشطاء.

ولأكثر من 100 يوم، تواصل أجهزة السلطة اختطاف عدد من المواطنين والأسرى المحررين، وهم المحرر جهاد ساري وهدان وشقيقه سعد ساري وهدان، والمحامي المتدرب أحمد خصيب، والمحرر أحمد نوح هريش، والمواطن منذر رحيب.