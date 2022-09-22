 3 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 3 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال.

كما سجلت عمليتي إلقاء زجاجة حارقة، وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين، واندلاع 8 نقاط للمواجهة.

واندلعت مواجهات في الرام في القدس المحتلة، وفي مخيم الجلزون وعابود في رام الله، وعزون في قلقيلية، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

أما في نابلس، فأطلق جنود الاحتلال النار على حاجز صرة، وقرب مستوطنة هار براخا، فيما اندلعت مواجهات في أم ركبة في بيت لحم، وألقى شبان الحجارة صوب مركبات المستوطنين في تقوع، وحطموا مركبة للمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب بالخليل، وألقى الشبان الزجاجات الحارقة في مخيم الفوار، والنار صوب جنود الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة الغربية عملية اطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز صرة وكذلك تم استهداف مستوطنة بالرصاص والزجاجات الحارقة في مدينة نابلس.

وفي محافظة الخليل تم إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي وكذلك إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين بالقرب من مخيم الفوار واندلعت مواجهات في مخيم العروب، بينما شهدت إلقاء حجارة وتحطيم مركبات المستوطنين بالقرب من تقوع في بيت لحم.