برهوم: خطاب عباس لا جديد فيه سوى مزيدا من لغة الانكسار

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إنه لا جديد في خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة سوى مزيد من لغة الانكسار والاستجداء ،والذي لا يرتقي إلى خطاب بحجم القضية الفلسطينية وطبيعة واحتدام الصراع مع الاحتلال .

وذكر أن ابو مازن ذهب إلى الأمم المتحدة معزولا وطنيا وشعبيا ،متخليا عن كل عوامل القوة المستندة إلى الوحدة والنضال والكفاح المشروع في مواجهة ومقاومة المحتل .

وأكد برهوم أنه لا يعول على أي نتائج بعد هذا الخطاب سوى مزيد من مشاريع التهويد ، و تجرؤ الإحتلال (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

