حذر النائب في المجلس التشريعي بالخليل نايف الرجوب، من المساس بالصحفي الحر علاء الريماوي، معتبرا تهديده بالقتل هو بمثابة تهديد لكل مواطن وصوت حر وشريف يفضح الاحتلال وممارساته.

وقال الرجوب في تصريح خاص لـ "الرسالة" اليوم الأحد، إن الصحفي الريماوي يمارس عمله بفضح انتهاكات الاحتلال وأي اعتداء عليه يعني خدمة جليلة للاحتلال، مشيرا إلى أن حملة التحريض والتهديد التي تمارس بحقه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم السلطة.

وأكد أن الضفة المحتلة تشهد في الآونة الأخيرة حالة من الفلتان الأمني غير المسبوق في كل القرى والمدن، مبينا أن هذا الفلتان أساسه رجالات الأمن في السلطة.

وأضاف أن قضية الريماوي واغتيال نزار بنات وإطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر وليس أخيرا اختطاف وتكسير حاتم عمر قبل أسبوع هو مؤشر خطير يستهدف الفلسطينيين المعارضين.

وتابع الرجوب: "الواضح أن أجهزة أمن السلطة تريد إخراس كل أصوات المعارضة سواء بالقتل أو الإصابة أو التهديد أو الاختطاف والضرب الجسدي".

وكان الصحفي علاء الريماوي اتهم شخصيات مركزية ومتنفذة في السلطة برام الله بالوقوف وراء حملة التحريض الممنهجة والمشيطِنة له، وتهديده المباشر بالقتل. وكشف الريماوي في تصريح صحفي عن رصد كتابات التحريض عبر شخصيات من الأجهزة الأمنية ومتنفّذين في السلطة، أبرزها سفير ومحافظ.