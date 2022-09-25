كمال الخطيب: الرباط في الأقصى عبادة يجب أن نؤديها

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب أن الرباط في المسجد الأقصى عبادة يجب أن نؤديها تقرباً إلى الله تعالى.

وقال الخطيب إن النفخ بالبوق في المسجد الأقصى والاعتداء عليه، قمة الاستخفاف ب1700 مليون مسلم.

وأضاف أن الاحتلال يتعامل وكأن الأقصى لا أهل له، كما فعلوا عام 1976 عندما احتلوا القدس ورددوا "محمد مات خلف بنات".

وشدد الشيخ كمال على أن الأقصى سيبقى مسجدنا بسيف الحق، داعياً للرباط فيه وعند أبوابه، وحيث نستطيع أن نكون قريبين من المسجد.

وحذر من أن الأقصى في عين العاصفة، بدعوات اقتحامه في ذروة انتخابات الكنيست التي ستكون في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الأحزاب اليهودية الدينية تريد أن تجعل من اقتحامات المسجد الأقصى، وسيلة لجذب أصوات الناخبين.

وجدد الخطيب التأكيد على أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى إسلامياً، وأن حائط البراق سيبقى كما هو ولن تفلح كل محاولات الاحتلال تغيير اسمه وتزوير التاريخ.