مواجهات مع الاحتلال في سلوان والطور وجبل المكبر

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الأحد، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وفي بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات في بلدة الطور، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، بشكل عشوائي، ما أدى لاندلاع حريق في المكان، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

اندلاع حريق داخل منزل في بلدة سلوان بالقدس المحتلة pic.twitter.com/W4uFOZDeDX — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) September 25, 2022

كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محلات تجارية في البلدة.

هذا وأبعدت سلطات الاحتلال، المواطن مصلح شحادة من بلدة الطور، عن المسجد الأقصى، لمدة ستة أشهر، بعد أن كانت قد استدعه للتحقيق في أحد مراكزها.

ورفع الاحتلال، صباح اليوم، حالة التأهب في صفوف قواته إلى أعلى مستوى، بموازاة التعزيزات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن نشر الآلاف من عناصرها داخل مدينة القدس المحتلة، وفي البلدات والمدن المختلفة، عشية عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم غد، الإثنين.