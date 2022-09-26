تلفزيون فلسطين خارج التغطية.. الأزياء أهم من الأقصى

تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، وسط تجاهل إعلامي من المؤسسات الرسمية التابعة لسلطة محمود عباس برام الله.

وبالتزامن مع مشاهد الاقتحامات التي تعرضها كافة المؤسسات المحلية والعربية، كان تلفزيون فلسطين التابع للسلطة يستضيف مصممة أزياء.

وبدأ مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باقتحام واسع للمسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ولوحظ أن بعض المستوطنين الذين يشاركون في الاقتحامات التي من المتوقع أن تكون واسعة بمناسبة "رأس السنة العبرية"، وهم يرتدون لباس الكهنة.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وأقدمت شرطة الاحتلال بالاعتداء عدة مرات على المرابطين والمرابطات، حيث اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه من داخل ساحات المسجد.

واعتلت تلك القوات أسطح بعض المصليات خاصة المطلة على المصلى القبلي الذي يتواجد بداخله مجموعة كبيرة من الشبان.

وسبق ذلك أن منعت شرطة الاحتلال، المصلين ما دون 40 عامًا من أداء صلاة الفجر، وقمعت بعض التجمعات للشبان الذين حاولوا الوصول للأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.