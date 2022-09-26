منتدى الإعلاميين يدين اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في القدس

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتكثيف التضامن الدولي مع الصحفي الفلسطيني، وترجمته لبرامج عمل ودعم وإسناد للصحفي الفلسطيني في مختلف المجالات.

وطالب المنتدى في بيان له، اليوم الإثنين، وصل "الرسالة نت" نسخة عنهن بمحاسبة قادة الاحتلال المتورطين بجرائم استهداف الصحفيين بأشكال وصور متعددة، وفضح جرائمه بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في ترتيب البيت الداخلي للصحفيين الفلسطينيين عبر الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وصولاً لنقابة مهنية قوية تعبر بصدق عن نبض الصحفيين وتعبر عن آمالهم وتطلعاتهم نحو واقع مهني أفضل، وتدافع عنهم في وجه الانتهاكات سواء الداخلية أو (الإسرائيلية)، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم المهنية في مختلف المجالات، وتعزيز أواصر الترابط والتعاون بما يخدم وينهض بواقع الإعلام الوطني.

وأكد على ضرورة مواصلة درب الصحفيين مهما بلغت التحديات وحجم الاستهداف الإسرائيلي، ويحث السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني على ضرورة دعم وإسناد الإعلام الوطني وحماية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها، لاسيما في ظل الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد الخطير في مدينة القدس المحتلة.

ويحل اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني في ظل تصاعد خطير بوتيرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرسان الإعلام الفلسطيني، حيث اعتدت صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 على عدد من الصحفيين في باب السلسلة خلال تغطيتهم لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.