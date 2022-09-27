البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك.

وحذر البرلمان من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

واستنكر البرلمان العربي بشدة الجريمة النكراء التي قامت قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطين الشرفاء الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد.

وأكد البرلمان العربي رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى المبارك.