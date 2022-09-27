فصائل المقاومة: لن نتأخر ولو للحظة في تلبية نداء القدس

قالت فصائل المقاومة إنها على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها ودورها ولن تتأخر ولو للحظة في تلبية نداء القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتوجهت الفصائل في مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء، بالتحية لأهلنا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وهم يدافعون عن قدسية الأقصى كرأس حربة أمام محاولات التدنيس الصهيونية.

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى مواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف التواجد في باحاته خاصة في الفترة الصباحية للتصدي لمحاولات تدنيس الأقصى وتقسيمه.

وحذرت العدو الصهيوني من أي محاولة للعبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، فالأقصى دونه المهج والأرواح فالأفعال هي التي ستتكلم اذا تجرأ العدو.

وطالبت السلطة بالتحرك في مختلف الاتجاهات لنصرة المسجد الأقصى، فلا يعقل أن يمعن الاحتلال في عدوانه ويبقى صمتها وتعاونها الأمني وعلاقتها مع الاحتلال, ونستنكر تهنئة رئيس السلطة للمجرم غانتس باعتبارها إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال شعبنا.

ودعت كافة مكونات الأمة لتحمل مسؤولياتها في نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه بكل السبل والوسائل، وعلى أنظمة التطبيع وقف جريمتها التي تشجع الاحتلال لمواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وأقصانا.

وتوجهت بالتحية لأسرانا الأبطال في سجون العدو الصهيوني ونؤكد لهم أن المقاومة تضع قضيتهم على أولويات العمل المقاوم وأن شمس حريتهم سوف تبزغ رغم أنف السجان الصهيوني.

وأعلنت دعمها كل خطوة أو مبادرة في إطار المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ونثمن جهود الإخوة في مصر ونبارك جهود الجزائر الحالية وسوف نبذل كل الجهود من أجل نجاح تلك الجهود وصولاً إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.