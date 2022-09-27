تحديد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم // ينتظر عشاق كرة القدم العالمية بشكل عام وكرة القدم الإسبانية بشكل خاص المباراة الأولى من الكلاسيكو هذا الموسم والتي ستجمع ريال مدريد وضيفهم برشلونة، في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيحتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

اقرأ أيضًا .. رابطة الليجا تعلن توقيت مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المباراة الأولى بين عملاقتي الليغا ستقام يوم الأحد 16 أكتوبر وتبدأ الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي 5:15 مساءً، بالتوقيت المحلي في الدوحة.

وسيكون كلاسيكو اللقاء الرسمي الثالث للمدرب تشافي هيرنانديز منذ تعيينه مدربا لبرشلونة في نوفمبر 2021 خلفا للهولندي المخلوع رونالد كومان الذي فاز في مباراة وخسر أخرى.





كلاسيكو في كأس السوبر الإسباني

وبدأ تشافي بهزيمته أمام أنشيلوتي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في الرياض، وكانت النتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي ، لذا عاد الفريق الكتالوني وحقق انتصاراً عظيماً في المواجهة الثانية بضربة قاضية. ساحة نظيفة، في الأسبوع التاسع والعشرين من "الليغا"، في ملعب سانتياغو برنابيو.

برشلونة يتأهل

تأهل برشلونة إلى فوز ودي على زميله الفرنسي كريم بنزيمة بهدف واضح في المواجهة الأخيرة بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية في يوليو الماضي.

اقرأ أيضًا .. برشلونة يحاول استعادة ميسي.. و3 عوائق تهدد الصفقة

ريال مدريد يتصدر

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بعد بلوغه الحد الأقصى، حيث فاز بست مباريات وجمع 18 نقطة ، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة ، الذي فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء آخر.

اقرأ أيضًا .. ريال مدريد يزاحم باريس على صفقة سوبر