نتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط فحص // حددت وزارة التربية والتعليم السودانية، أمس الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

أعلن محمود سر الخاتم وزير التربية والتعليم السوداني، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 الخميس المقبل الموافق 29 سبتمبر 2022.

وأوضح محمود سر الخاتم وزير التربية والتعليم السوداني، أن نتيجة الشهادة السودانية 2022 ستكون خلال مؤتمر صحفي في قاعة التعليم العالي الساعة الواحدة ظهرا.

🔴إعلان نتيجة إمتحان الشهادة السودانية الخميس 29/9/2022 pic.twitter.com/IN15Scjh8H — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) September 27, 2022

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022

ويوفر لكم موقع "الرسالة نت" الإخباري نقل وقائع مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2022 بكافة الولايات، المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الوزارة، وسيتلو فيه وزير التربية والتعليم بيان يعلن من خلاله نسب النجاح وإعلان أسماء الأوائل في بث مباشر.

وسيتم نقل المؤتمرالصحفي للاعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشرة عبر التلفزيون السوداني.