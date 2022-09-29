اسماء العشرة الاوائل في الشهادة السودانية 2022 ، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية 2022 نقدم لكم أسماء الأوائل الذين نجحوا في الشهادة السودانية على مستوى الوطن

وذكرت وزارة التربية والتعليم بأن 116 طالب وطالبة حصلوا على أعلى المعدلات في نتيجة الشهادة السودانية على مستوى الوطن.

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اسماء العشرة الاوائل في الشهادة السودانية 2022

الاول : امنية محمد موسى ابراهيم , المدرسة : الفتح الخاصة بنات الخرطوم , النسبة 98 %

اسماء العشرة الاوائل في نتيجة لشهادة السودانية

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الثاني : براءة اسماعيل محمد احمد ,المدرسة كرري الحكومية بنات , الخرطوم , النسبة : 97.9 %

الأول في نتيجة الشهادة السودانية شهادة القران الكريم

الاول : محمد احمد سليمان احمد جاد السيد , المعهد : الامام الشاطبي للقراءات , الخرطوم نسبة النجاح : 93.8%

الأول في نتيجة الشهادة السودانية شهادة الدراسات الاسلامية

الاول : يسرا عصام عبدالرحيم الامين , المعهد : الامام مسلم العلمي بنات -كرري , الخرطوم , النسبة : 95%

الأول في نتيجة الشهادة السودانية الشهادة الفنية

القسم التجاري الاول / حرم عبدالمنعم محمد عوضه

المدرسة : الغابة التجارية المشتركة ,الولاية الشمالية , النسبة , 87.1%

القسم الصناعي الاول / فتحي ابكر ادم ارديس

المدرسة : كريمة الصناعية الولاية الشمالية النسبة : 85.3 %

القسم الزراعي : الاول / عبد الباقي عبدالله ابكر عبدالرحمن

المدرسة : ارارا الزراعية بنين ,غرب دارفور, النسبة: 77.4%

القسم النسوي : الاولى : هبة الله احمد عوض محمد

المدرسة : معهد الامل للصم – الخرطوم النسبة : 91.1%



الأول في نتيجة الشهادة السودانية الشهادة الحرفية



نسوي الحرفي : الاولى :اسرار ابراهيم ابكر كودي ,المعهد : الاستاذ -عبدالله فتح الرحمن الخاص – الخرطوم – المجموع 547



الحرفي بنين الاول : عبدالحليم جمزة على ابكر , المعهد الاعتماد الحرفي المشترك – ربك – النيل الابيض المجموع 476

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