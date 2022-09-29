نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، نزودكم بنسب النجاح في الثانوية السودانية.

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وافق الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2022 قبيل إعلانه ظهر اليوم.

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جاء ذلك عندما التقى في المكتبة اليوم وزير التربية والتعليم المكلف السيد محمود صير الخاتم الحوري ، ومدير قسم الامتحانات السودانية السيد عماد عبد القادر أحمد.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، نزودكم بنسب النجاح في الثانوية السودانية.



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كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية

وبدأ عدد كبير من المواطنين السودانيين بالبحث عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من الإنترنت.

لأنه من المعتاد أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية في مؤتمر صحفي يتم بثه مباشرة، بينما الوزارة من موقع التعليم المخصص للاستعلام عن النتائج لتسهيل الطلاب.

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