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نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022

نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022
نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022

الرسالة نت

نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، نزودكم بنسب النجاح في الثانوية السودانية.

 

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وافق الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2022 قبيل إعلانه ظهر اليوم.

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جاء ذلك عندما التقى في المكتبة اليوم وزير التربية والتعليم المكلف السيد محمود صير الخاتم الحوري ، ومدير قسم الامتحانات السودانية السيد عماد عبد القادر أحمد.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، نزودكم بنسب النجاح في الثانوية السودانية.

.نسب النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2022
 

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية

وبدأ عدد كبير من المواطنين السودانيين بالبحث عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من الإنترنت.

لأنه من المعتاد أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية في مؤتمر صحفي يتم بثه مباشرة، بينما الوزارة من موقع التعليم المخصص للاستعلام عن النتائج لتسهيل الطلاب.

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268865

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