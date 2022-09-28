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مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

ارشيفية
ارشيفية

القدس المحتلة-الرسالة نت

اندلعت، مساء الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة باتجاه منازل المواطنين.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابا -لم تعرف هويته بعد- من حي "واد الجوز" شرق القدس المحتلة.

 

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https://alresalah.ps/p/268821

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