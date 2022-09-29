الاحتلال يعتقل 4 شبان من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الخميس، أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أمير الصياد ومصطفى أبو الهوى بعد مداهمة منزليهما في بلدة الطور شرقي القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن منصور، وزهران زهران، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة بدو شمال غربي المدينة.

ووأفادت مصادر محلية بأن نواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويذكر أن قوات الاحتلال نفذت، مساء الأربعاء، اعتقالات متفرقة في القدس، تركزت في بلدة الطور، حي الشيخ جراح، بلدة سلوان وباب العامود، كما سلمت استدعاءات للتحقيق.