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كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من النت 2022

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من النت 2022
كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من النت 2022

الرسالة نت

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من النت 2022 ، وأول الشهادة السودانية 2022،  من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الشهادة السودانية لعام 2022 ظهر غدًا الخميس.

وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الوزير محمود صير الخاتم الحوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وينتظره آلاف طلاب وطالبات الثانوية العامة بالسودان.

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كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية

وبدأ عدد كبير من المواطنين السودانيين بالبحث عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية من الإنترنت.

لأنه من المعتاد أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية في مؤتمر صحفي يتم بثه مباشرة، بينما الوزارة من موقع التعليم المخصص للاستعلام عن النتائج لتسهيل الطلاب.

كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية 

ويستعرض موقع "الرسالة" الإخباري كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 من الإنترنت، من خلال الخطوات التي يجب على أي طالب اتباعها.

من أجل الحصول على نتيجة الشهادة السودانية للعام الحالي إما برقم المقعد أو برقم الهوية الوطنية حيث تكون الخطوات كالتالي: -

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استخراج نتيجة الشهادة السودانية

أولا – الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم السوداني والضغط على نتيجة الشهادة السودانية 2022 اضغط هنا

ثانيا – إدخال رقم الجلوس في خانة البحث

ثالثا – إدخال الرقم الوطني دون فواصل للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2022

وبعد القيام بهذه الخطوات تحديد رقم المقعد فقط تحصل على نتيجة الشهادة السودانية 2022 للطالب.

فيما إذا تم وإدخال الرقم الوطني فإن الطلاب سوف يحصلون على تفاصيل نتائج الشهادة السودانية 2022 بشكل كامل أي أن المقصود هنا كشف الدرجات بشكل مفصل وعلامة كل امتحان.

أول الشهادة السودانية 2022

من المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الخاتم الحوري عن أول شهادة سودانية 2022 وكذلك النتائج الأولى للشهادة السودانية لعام 2022 ومن تمكن من الحصول على نتائج عالية بعد ذلك، اجتياز الامتحانات قبل حوالي شهرين، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن معدلات النجاح بشكل كامل لهذا العام. .

وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب الذين يستعدون لاستلام نتائج الشهادة السودانية 2022 بولاية الخرطوم ومختلف ولايات السودان.

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نتيجة الشهادة السودانية 

ويعتبر إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022 خطوة حاسمة في حياة العديد من الطلاب الذين ينتقلون من مرحلة أماكن الدراسة في المدارس إلى المرحلة الجامعية، والتي تختلف تمامًا عن المرحلة السابقة.

ويوفر لكم موقع الرسالة نت الإخباري نقل وقائع مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2022 بكافة الولايات، المقرر عقده الساعة 8:30 بمقر الوزارة، وسيتلو فيه وزير التربية والتعليم بيان يعلن من خلاله نسب النجاح وإعلان أسماء الأوائل في بث مباشر.

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