الهندي: خلف شعبنا مقاومة تعد العدة ليوم التحرير

عقد تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا تحت عنوان "القدس موعدنا".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، أن خلف الشعب الفلسطيني مقاومة تعد العدة ليوم تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وقال الهندي خلال: المؤتمر النقابي "القدس موعدنا": "إن شعبنا الفلسطيني يسطر ملحمة بطولية وجاهز لدفع الأثمان لحماية القدس والأقصى".

وأضاف "نستصرخ الأمة العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحق القدس والمسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين من أبناء الأمة العربية والإسلامية.

وطالب رئيس تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، السلطة في رام الله بالعودة لأحضان شعبنا.

كما طالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.