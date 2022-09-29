نتيجة الشهادة السودانية 2022 بث مباشر، لحظات قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة التربية والتعليم في السودان ولاية الخرطوم عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 بث مباشر، التي ستعلن عنها الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 29/9/2022 عبر مؤتمر صحفي

نتيجة الشهادة السودانية 2022 بث مباشر

وكان وزير التربية والتعليم السوداني محمد سر الخاتم الحوري قد أكد أنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 اليوم الخميس 29/9/2020 م من خلال بث وقائع المؤتمر الصحفي حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية.

وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الشهادة السودانية 2022 في ولايات السودان بحيث تتوفر نتيجة الشهادة بعد ذلك ، وسيتم إرسال رسائل للطلاب من شركة زين.

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 في كل من الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، نتيجة الثانوية السودانية 2022 كسلا، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، نتيجة الشهادة الأساس نهر النيل ، وباقي الولايات في السودان .

مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشر الأن

وزارة التربية والتعليم تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية التي تبث مباشرة من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في 11 يونيو 2022 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (536) ألف (614) طالباً وطالبة داخل وخارج السودان ، موزعين على (4252) مركزاً بينهم (18). مراكز خارج الدولة.

وقال :"إن عدد طلاب الدورة الأكاديمية بلغ (514) ألفاً و (346) طالباً وطالبة ، صناعي (6315) ، تجاري (3195) ، إناث (509) ، زراعي (176) ، مدني (3851) ، قراءة (101) ، بينما بلغ عدد الطلاب في القطاع الحرفي (8،100) طالب وطالبة".