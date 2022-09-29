مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية اليوم الخميس 29 سبتمبر تلفزيون السودان مباشر الآن // سننقل البث المباشر إلى جميع أبناء الشعب السوداني وخاصة طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون معرفة نتائج الشهادة السودانية لعام 2022 ، في حالة ترقب وقلق في ضوء الأخبار الكثيرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية والحديث عن نفس المشكلة.

وينطلق اليوم الخميس ، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الخرطوم ، مؤتمر عن نتيجة الشهادة السودانية 2022 عبر قناة السودان لايف ناو ، لنقل حقائق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم السوداني ، محمود صير الخاتم الحوري الذي سيتحدث عن تفاصيل مرحلة الثانوية والسنة الدراسية. خبر ونشر أول شهادة سودانية لعام 2022.

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مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 اليوم الخميس

وينتظر الشارع السوداني حاليا مؤتمرا لنتيجة الشهادة السودانية 2022 اليوم الخميس حيث سيتحول انتباه جميع المعنيين الى شاشات التليفزيون لمتابعة مزايا وحقائق المؤتمر الهام الذي عقده وزير التربية والتعليم. محمود صير الخاتم الحوري بقاعة التعليم العالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السودان.

وبحسب الصحف السودانية الرسمية ، فمن المنتظر أن يعلن الحوري نتائج الشهادة السودانية لعام 2022 ، بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني ، واستكمال كافة الاستعدادات اللازمة من الناحية اللوجستية. ومصطلحات فنية. للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2022 والتي تمثل علامة فارقة في حياة آلاف الطلاب وهم ينتقلون من مرحلة المقاعد الدراسية بالمدارس إلى مرحلة الجامعة التي تعد حياة جديدة لهم ، يمرون وهم يسعون لتحقيق أحلامهم.

تلفزيون السودان مباشر الآن

وبحسب عدد من المصادر السودانية المحلية ، فإن تلفزيون السودان لايف ناو سيبث اليوم وقائع مؤتمر نتائج الشهادة السودانية 2022 لجميع الطلاب وأهاليهم الذين بدأوا من وقت إعلان النتائج. الشهادة السودانية للعام 2022 ، لأنه منذ ساعات الليلة الماضية تسود حالة من القلق والتوتر لدى قسم كبير من طلاب الثانوية العامة في السودان.