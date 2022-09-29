حماس تنظم مهرجانا جماهيرا نصرةً للأقصى السبت المقبل

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، جماهير شعبنا في قطاع غزة؛ للمشاركة بالمهرجان الجماهيري الحاشد عصر يوم السبت المقبل على أرض ملعب فلسطين في قطاع غزة.

وقالت الحركة في دعوة عامة لها، إن المهرجان يأتي نصرة للأقصى ورفضًا لما يفعله الاحتلال في المسجد المبارك من تدنيس وتهويد، ورسالةً للمستوطنين الغاصبين، وتنبيهاً لكل الغافلين عما يجري بالأقصى.

وتخطط الجماعات المتطرفة برعاية حكومة الاحتلال في موسم العدوان الأعتى على الأقصى خلال "يوم الغفران" و"عيد العرش" العبري بأكتوبر المقبل إلى نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.