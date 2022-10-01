"حماس": انتفاضة القدس ما زالت متقدة ولن تخمد إلا بزوال الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ انتفاضة القدس لا تزال متجدّدة في نفوس وعقول شعبنا المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس، مشددةً على أن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين البطولة ومخيماتها، ونابلس جبل النار، وكل مدن الضفة المحتلة وقراها وبلداتها ومخيماتها، ومشاهد الرّباط وشدّ الرّحال والتصدّي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، خير دليل على تجذّر هذه الرّوح المتقدّة، التي لن تخمد جذوتها إلّا بتحرير القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، "إنه في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال والمتطرّفون الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عبر التهويد والاقتحام والتدنيس، ويُمعن في حربه العدوانية، يستحضر شعبنا الفلسطيني الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس الخالدة، التي شكّلت محطّة من محطّات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى".

وتابع "في الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس، نترحّم على أرواح شهدائها الأبرار وكل قوافل شهداء شعبنا المباركة، مؤكدًا أنَّ دماءهم الزكيّة التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه المحتل".

وبعث حمادة بالتحيّة إلى جماهير شعبنا الصَّابر المرابط، وشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وانتفاضتهم في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل، حماية وذوداً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.