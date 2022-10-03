سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

سعرالذهب بالجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، يبحث الكثير من المصريين عن سعر الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ، وخاصة التجار و المستثمرين و الأشخاص الذين هم على وشك الزواج.

ولهذا يراقب موقع "الرسالة" أسعار الذهب في مصر يوميًا، حتى تكون دائمًا على علم بآخر تطورات أسعار الذهب في مصر.

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أسعار الذهب في مصر اليوم

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3 أكتوبر بالتزامن مع إغلاق أسواق المعادن الصفراء العالمية.

والسبت والأحد عطلتان رسميتان لأسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب في مصر

ويرتبط سعر الذهب في مصر بأسعاره في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويشهد سعر المعدن الأصفر موجة من الانخفاضات على نطاق عالمي، بسبب قوة الدولار ، التي تقود هذا الارتفاع من السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

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سعر الذهب اليوم في مصر

وظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند المستوى 1044 جنيهًا (53.44 دولارًا) ، وفقًا لموقع egypt.gold-price-today المتخصص في مراقبة أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر

زبلغ سعر جرام واحد من الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر (الأكثر تداولًا في السوق) عند حوالي 913.68 جنيه إسترليني (46.76 دولارًا أمريكيًا).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بلغ عيار 14 نحو 609.11 جنيه (31.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 522.09 جنيه (26.72 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 391.57 جنيه (20.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 783.15 جنيه (40.08 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما الجنيه الذهب اليوم فقد سجل 7309 جنيهات (374.12 دولار) فيما بلغ سعر الأوقية 32474 جنيها (1662 دولارا).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فصليا هو الأسوأ منذ مارس/آذار الماضي.

ومع نهاية شهر سبتمبر / أيلول سجل المعدن الأصفر هبوطا بنحو 7.6% بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.