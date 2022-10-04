سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر2022 ، خلال الساعات القليلة زادت عمليات البحث على محرك جوجل عن سعر صرف الدولار في مصر.

الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

حيث استمرت العملة الخضراء في الصعود مقابل الجنيه المصري ويراقب موقع "الرسالة" لك في هذا المقال آخر سعر لـ الدولار مقابل العملة المصرية في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.

حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار 8 قروش.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

قفز سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حيث سجل ارتفاعًا بنحو 8 قروش، كمت واصل سرعه عند الشراء إلى ما يقارب 19.5746 جنيهًا، كما وسعره عند البيع 19.6862 جنيهًا للبيع.

كما وارتفع الدولار الأخضر بمقدار 8 قروش مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر2022 في معظم البنوك في قطاع البنوك المصرية.

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ضعيفة

وبينما تبدو تحركات الدولار ضعيفة أمام الجنيه، فمن المرجح أن تستمر العملة الأمريكية في الارتفاع مقابل نظيرتها المصرية حتى نهاية العام الجاري.

وبدأ سعر الدولار يتحرك بشكل ملحوظ أمام العملة المحلية، مع قيام الحكومة بتحريك الجنيه لخفض قيمته في اجتماع استثنائي في 21 مارس، حيث فقد حتى الآن أكثر من 24٪ من قيمته مقابل الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر اليوم

فيما يلي نرصد لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في تعاملات اليوم مع مقارنتها بختام تعاملات يوم أمس.

البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.59 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.56 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.