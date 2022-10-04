سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ، ويبحث الكثير من المواطنين المصريين عن سعر الذهب عبر محركات البحث ، وخاصة التجار و المستثمرين و الأشخاص الذين هم على وشك الزواج.

ولهذا يراقب موقع "الرسالة" أسعار الذهب في مصر يوميًا، حتى تكون دائمًا على علم بآخر تطورات أسعار الذهب في مصر.



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سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم

حيث تختلف أسعار الذهب في مصر حسب الصناعة فمن الصائغ إلى الصائغ يتراوح متوسط ​​سعر صناعة وختم الذهب بين 30 و 65 جنيها حسب نوع قيراط الذهب من محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر.

غالبًا ما تمثل نسبة تتراوح بين 7٪ و 10٪ من سعر جرام الذهب، وكلما ارتفعت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرامًا" كوحدة وزن المجوهرات وسبائك الذهب.

و ترتبط أسعار الذهب في مصر بالاقتصاد العالمي، في وقت تدهور اقتصاد العديد من الدول وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين ، سواء في مصر أو في الدول العربية.

سعر الذهب في مصر اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا في السوق) مسجلا 1100 جنيه للبيع و 1090 جنيه للشراء.

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كما انخفض سعر الجرام من الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في التعاملات الصباحية في مصر ليسجل 942.75 جنيهًا للبيع و 934.25 جنيهًا للشراء.

وسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ نحو 733.25 جنيه للبيع و 726.75 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم فى مصر نحو 628.50 جنيه للشراء 622.75 جنيه للبيع.



