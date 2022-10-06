الأسير المحرر ملحم: السلطة في الضفة تقدم خدمات مجانية للاحتلال

قال الأسير المحرر والمطارد للاحتلال والسلطة في الضفة الغربية أحمد ملحم، إن ما تقوم به السلطة هو تنسيق واضح وكامل مع الاحتلال، وخدمات مجانية تقدمها للاحتلال على حساب دماء شبابنا وأبنائنا وأخوتنا.

وأضاف ملحم أنه "للسلطة بكافة أجهزتها الأمنية دور واضح وفعال في تسليم المقاومين للاحتلال"، مؤكداً أن السلطة تهدف إلى إبعادنا عن طريق المقاومة حتى لو بقتلنا أو اعتقالنا، وهناك حملة كبيرة تقودها الأجهزة الأمنية في السلطة ضد المقاومين.

وأشار إلى أنه تم اقتحام منزله الأمس وإطلاق النار عليه بشكل مباشر وأصيب بعدة كدمات، وللأسف كل مقاوم في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في جنين ونابلس يلاحق ويطارد من قبل السلطة.

وذكر ملحم أن خطاب محافظ نابلس الذي تطاول فيه على أمهات الشهداء، هو خدمة للاحتلال ووصمة عار واستهتار بتضحيات شعبنا، واصفاً أمهات الشهداء بأنهن "نبراس وتاج على رؤوس شعبنا الفلسطيني".

وطالب السلطة وقادتها برفع يدها عن المقاومين، قائلاً: "فنحن لا نريد المواجهة مع السلطة، وعليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه شعبنا، وأن توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.