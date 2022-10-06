النخالة: رسالتنا هي وحدة شعبنا ومقاومته في مواجهة الاحتلال

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن رسالتنا هي وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال واعتداءه على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف النخالة خلال الانطلاقة الخامسة والثلاثين للجهاد الإسلامي: "شهدائنا كتبوا إرادتهم بالدم وتنهض أرواحهم لما يؤمنون به ، فكانت القدس قبلة لهم وقاتلوا لرؤية فلسطين تتحرر".



تابع النخالة أن محاولات الاحتلال لم تتوقف لإخراج قطاع غزة من معادلة الصراع على الحق الفلسطيني ، موضحًا أنه من واجبنا ألا نجعل غزة محايدة عندما يستهدف المسجد الأقصى ويتم تهويد القدس والضفة الغربية.

وتحيي حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، ذكرى انطلاقتها الـ35، بمهرجان مركزي تُنظمه في مدينة غزة.