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^200 مثال: غزة العزة

بطل مقدسي يدافع عن فتاة حاول الاحتلال اعتقالها بالقدس

القدس المحتلة – الرسالة نت

دافع شاب مقدسي، مساء اليوم السبت، عن فتاة اعتدى عليها جنود الاحتلال (الإسرائيلي) بالقرب من باب العامود في القدس المحتلة.

وتصدي الشاب المقدسي لجنود الاحتلال الذين اعتدوا على الفتاة من أجل اعتقالها.

وأظهر مقطع الفيديو هجوم الشاب على جنود الاحتلال بالقرب من باب العامود في القدس المحتلة من أجل الدفاع عن الفتاة.

واعتدت شرطة الاحتلال، مساء السبت، على الفلسطينيين في أحياء مدينة القدس المحتلة.

 

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