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^200 مثال: غزة العزة

استشهاد طفل بجنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الطفل الشهيد محمود سمودي
الطفل الشهيد محمود سمودي

الضفة- الرسالة نت

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،، اليوم الإثنين، استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها، في الثامن والعشرين من أيلول الماضي، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين.

وكان أربعة شبان، قد استشهدوا، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم جنين، في اليوم ذاته.

والشهداء هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).

وبارتقاء الشهيد سمودي، يرتفع عدد الشهداء إلى 165، منذ بداية العام الجاري.

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https://alresalah.ps/p/269546

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